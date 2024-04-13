Курганцы пожаловались на подорожание вывоза жидких коммунальных отходов

Жители микрорайона Черемухово в Кургане возмутились резким увеличением стоимости вывоза жидких коммунальных отходов (ЖКО) из частных домов. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что стоимость вывоза выросла в условиях угрозы паводка. Соответствующую жалобу горожане оставили на портале «Обратись».

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом.

Глава региона сообщил, что длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км. Резкий подъем воды, по прогнозу, начнется в ближайшие несколько дней. Под угрозой затопления находятся правобережная часть Кургана с СНТ и расположенные там микрорайоны.

12 апреля сообщалось, что более 7,1 тысячи человек было эвакуировано в Курганской области из-за опасности наводнения.

Шумков сообщал, что более 300 жителей региона подали заявления на материальную помощь для пострадавших от половодья.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил о необходимости защитить Курган в преддверии паводковых вод.

Ранее в Кургане вырос уровень воды в реке.