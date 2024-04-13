В Тбилиси антизападная партия провела акцию протеста

У главного офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси прошла акция протеста, в которой участвовали несколько тысяч представителей и сторонников антизападной партии «Консервативное движение». Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что представители партии, выступающей за налаживание отношений с Россией, собрались, чтобы опротестовать решение Национального агентства Грузии об отмене регистрации партии.

Агентство объясняло решение тем, что в публичный реестр не представили принятый съездом партии устав.

На акции протеста работали представители полиции.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «русской мечтой» правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам Зурабишвили, она долгое время не называла правительство Грузии пророссийским, поскольку институт президента предполагает нейтральность, и такая оценка могла помешать европейскому пути республики. При этом, по ее словам, сейчас Грузия находится на таком этапе, когда необходимо спасать этот европейский путь.

Ранее Зурабишвили призналась, что всегда считала Россию врагом.