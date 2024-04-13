В Калуге загорелся склад пилорамы на площади более 1,5 тысяч «квадратов»

На пилораме в Калуге произошел пожар на складе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по Калужской области.

«Площадь пожара в Калуге предварительно около 1,5 тысячи (квадратных метров), это склад пилорамы», — сообщил он.

По его словам, к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, две автолестницы и около 45 человек личного состава.

До этого сообщалось, что в Краснодаре локализован пожар на двух складах с материалами для обуви. При этом площадь пожара на складах составляла 1,8 тысячи квадратных метров.

3 апреля стало известно, что на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону начался сильный пожар со взрывами. Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов. По предварительным данным, пожар начался в промзоне в районе 1-ой Луговой улицы. В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1 000 квадратных метров.

Ранее в Москве на складе маркетплейса произошел пожар.