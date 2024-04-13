Российский регион отказался от проведения парада 9 Мая

Псковская область отказалась от проведения парада 9 мая, в День Победы, для обеспечения безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Главным вызовом сейчас является обеспечение безопасности проводимых мероприятий. Каждую из возможных угроз мы должны учитывать при планировании», — написал он.

Вместе с тем, отметил глава региона, предусмотрены «активности в менее крупных форматах».

4 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе откажутся от салюта 9 Мая, однако парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводить будут. Акцию «Бессмертный полк» в Воронежской области планируют провести в онлайн-формате.

20 марта глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

Ранее в Совфеде прокомментировали решение Казахстана отказаться от парада Победы.