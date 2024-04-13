Засмотревшийся в телефон 10-летний мальчик упал под поезд в метро и чудом остался жив

В Германии школьник чудом выжил после падения на рельсы в метро, сообщает Bild.

Несчастный случай произошел 12 апреля на одной из станций мюнхенского метро. 10-летний мальчик стоял на платформе подземного перегона и был увлечен своим мобильным телефоном. Отвлекшись, школьник не заметил края платформы, сделал шаг и упал на рельсы. Чтобы спастись от приближающегося поезда, мальчик в последний момент нырнул в спасительный туннель рядом с рельсами.

Шокированные очевидцы вызвали на место экстренные службы, и пожарные, узнавшие об обстоятельствах инцидента, ожидали худшего. Тем не менее ребенок не пострадал. Спасатели из городской пожарной бригады осмотрели мальчика на предмет возможных травм и передали его взволнованным родителям, которые быстро прибыли на место происшествия.

Ранее мать с детьми попала под поезд на глазах у толпы и сумела спастись.