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Во Франции четыре школьника напали на 13-летнюю девочку за несоблюдение Рамадана

Во Франции школьники избили девочку, которая якобы нарушила Рамадан

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Christophe Ena/AP

Во Франции школьники напали на 13-летнюю девочку за несоблюдение Рамадана, сообщает Actu17.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 9 апреля в Ашенайме, департамент Нижний Рейн, когда жертва ехала на автобусе в школу. Четыре сверстника вступили с девочкой в конфликт, обвинив ее в несоблюдении мусульманского поста. Какие именно запреты она нарушила, не уточняется. В итоге мальчики набросились на девочку с кулаками. Известно, что нападавшие учатся в той же школе, что и пострадавшая. Немногим позже ее отец обратился в полицию.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и характер инцидента. Мэр города подтвердил, что нападение имело «религиозную подоплеку», но заявил, что делать какие-либо выводы из этого преждевременно. Все из подозреваемых еще несовершеннолетние, однако их личности пока не установлены.

«На данном этапе расследования преждевременно делать какие-либо выводы о характере деяний и их юридической квалификации», — согласился прокурор с мэром.

Ранее звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за фото еды в Рамадан.

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