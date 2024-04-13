Мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком

В штате Джорджия огласили приговор местному жителю, который пытался отравить новорожденную дочь антифризом. Об этом сообщает Fox News.

Кертис Джек стал отцом в 2020 году, после непродолжительных отношений с коллегой по работе женщина забеременела, американец настаивал на аборте и не хотел заниматься воспитанием совместного ребенка. Однако его возлюбленная несмотря на недовольство мужчины родила дочь.

После родов женщина некоторое время оставалась в больнице, а новорожденная девочка находилась под присмотром бабушки. В один из дней мать ребенка попросила отца отнести бутылочки со сцеженным грудным молоком, для кормления младенца.

Мужчина согласился, но по дороге к родственникам бывшей возлюбленной добавил в содержимое бутылочек автомобильный антифриз. Спустя сутки ребенку стало плохо, медики спасли новорожденной жизнь, в анализах девочки врачи обнаружили следы антифриза.

Американец был взят под стражу, он признался, что пытался совершить покушение на ребенка. Приговором суда ему назначено наказание в виде 50 лет лишения свободы.

Ранее в Тирасполе женщина пыталась накормить детей булочками с крысиным ядом.