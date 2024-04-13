Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Токмаке выросло число погибших при обстреле ВСУ

Губернатор Балицкий: число погибших от удара ВСУ по Токмаку выросло до десяти

close
100%
«Балицкий Евгений»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

В Токмаке число погибших в результате обстрела жилого сектора со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — заявил глава региона.

Он добавил, что два человека числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски.

До этого губернатор сообщал, что из-под завалов в Токмаке удалось извлечь пять человек, они живы. Пострадавшие получили ожоги и ранения, их доставили в медицинское учреждение.

Вечером 12 апреля Балицкий рассказал, что ВСУ обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения. Сообщалось, что в результате обстрела были жертвы, в том числе один ребенок.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами