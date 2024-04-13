В Токмаке выросло число погибших при обстреле ВСУ

В Токмаке число погибших в результате обстрела жилого сектора со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — заявил глава региона.

Он добавил, что два человека числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски.

До этого губернатор сообщал, что из-под завалов в Токмаке удалось извлечь пять человек, они живы. Пострадавшие получили ожоги и ранения, их доставили в медицинское учреждение.

Вечером 12 апреля Балицкий рассказал, что ВСУ обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения. Сообщалось, что в результате обстрела были жертвы, в том числе один ребенок.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.