Полиция Австралии не исключила вероятность теракта в ТЦ Сиднея

Полиция Австралии не исключила вероятность, что атака на торговый центр Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея может являться терактом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кука.

По словам Кука, на текущий момент полиции ничего не известно о мотивах или идеологии нападавшего, в связи с этим версия террористического акта также не исключается. Он отмечает, что установлен лишь тот факт, что преступник действовал в одиночку.

Кук также рассказал, что в результате атаки погиб маленький ребенок, об остальных погибших полиция предоставить информацию пока не может.

О нападении, в результате которого погибли пять человек, стало известно 13 апреля. Вооруженный ножом мужчина вошел в торговый центр и напал примерно на девять человек. По предварительным данным, нападавшего ликвидировали.

У посольства России в Австралии и генерального консульства в Сиднее нет информации о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в результате нападения.

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