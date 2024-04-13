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СК планирует просить об аресте «кислотного маньяка» в Щелкове

СК намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого в обливании женщин кислотой

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи намерены просить суд об аресте мужчины, которого подозревают в обливании «химической жидкостью» женщин в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает главное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области в Telegram.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в публикации.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

По данным следствия, инциденты произошли в поселке Монино под Щелково вечером 10 апреля. В результате нападения неизвестного пострадали 16-летняя девушка с химическим ожогом ног и молодая женщина с ожогами глаз. Позднее злоумышленника задержали в Подмосковье. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемым в обливании женщин кислотой в Подмосковье оказался безработный инженер, который преподавал радиотехнику в колледже и работал инженером в лаборатории.

Ранее две женщины напали на рабочего и облили его кислотой.

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