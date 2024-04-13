В Волгограде мужчина сжег машину, потому что она слишком долго стояла на одном месте

Автомобиль волгоградки сожгли, потому что он слишком долго стоял на парковке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Несколько дней назад 53-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что принадлежащий ей автомобиль Lada Priora, припаркованный на улице 51 Гвардейской Дивизии, уничтожен огнем по вине неизвестного. Правоохранители занялись поисками поджигателя, возбудив дело об по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 350 тыс. рублей.

Личность подозреваемого вскоре установили, им оказался 38-летний местный житель. На допросе он раскрыл истинный мотив преступления. Мужчину раздражало, что машина длительное время занимает парковочное место и не используется владельцами. В какой-то момент он решил выместить злобу, разбил окно передней двери и поджег сиденье зажигалкой. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция поймала мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста и поджег две машины.