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Россиянин украл детский велосипед, чтобы вернуть его за вознаграждение

В Ярославской области поймали вора, который украл велосипед ради вознаграждения

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В Рыбинске поймали мужчину, подозреваемого в совершении кражи велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ярославской области.

Жительница микрорайона Переборы обратилась в полицию, чтобы сообщить о пропаже детского велосипеда, который стоял у подъезда ее дома. Правоохранители провели проверку и выяснили, что спортивный инвентарь похитил сосед заявительницы.

Мужчина признался в содеянном и объяснил, что увидел велосипед, остававшийся без присмотра, и решил его украсть, чтобы потом раскрыть владельцам информацию о его местонахождении за вознаграждение. Однако вскоре забыл, где оставил украденную вещь, так как в момент совершения кражи находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это обстоятельство, полицейские все же нашли похищенное транспортное средство. В отношении похитителя велосипеда возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее в Петербурге задержали бандитов, совершивших 17 налетов на магазины ради сигарет.

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