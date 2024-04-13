В Оренбурге из-за наводнения перекрыли въезд на одну из улиц

Въезд на Донгузскую улицу в Оренбурге перекрыли в связи с наводнением, в данный момент по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, у наливной дамбы, которая была установлена здесь несколько дней назад, продолжает работать спецтехника, она подвозит землю.

Вода затопила отрезок проезжей части улицы, подчеркивает агентство.

13 апреля министерство здравоохранения по Оренбургской области сообщило, что в Оренбурге эвакуировали новорожденных детей и беременных женщин из перинатального центра. Всего за полтора часа оттуда вывезли более 100 человек.

Согласно информации на 13 апреля, уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 42 сантиметра в течение дня — до 1171 сантиметра, в последние часы он перестал расти. За сутки вода затопила около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Ранее в Оренбурге затопило жилой комплекс «Гранд парк».