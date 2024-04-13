Лишившаяся дома в прошлом году курганская семья может потерять новое жилье из-за паводка

Семья из Кургана, которая в прошлом году потеряла свой дом во время пожара, покинула новое жилье из-за приближающегося наводнения. Ее историю рассказывает Ura.ru.

По словам местной жительницы, ее семья потеряла дом и все имущество при пожаре, случившемся в мае 2023 года. Тогда ее супруг получил ожог рук, вытаскивая из горящего дома газовый баллон. Живы остались, потому что вовремя заметили огонь у ограды, говорит женщина.

«Спасти вещи не успели. На выплаты мы купили полдома в Малое Чаусово. И теперь вот наводнение. Я не смотрю телевизор, об эвакуации узнала в местном магазине от продавца. И у меня случилась истерика: за что нам это все? Дети очень тяжело пережили пожар, почти каждый день вспоминают. Теперь вот спешно пришлось оставить дом», — пожаловалась она.

Сейчас вся семья находится в пункте временного размещения в школе №50. Условия в ПВР мать двоих детей устраивают, однако, говорит она, не хватает возможности кормить детей горячим супом.

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