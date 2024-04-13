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Лишившаяся дома в прошлом году курганская семья может потерять новое жилье из-за паводка

Из-за паводка в Кургане семья оставила дом, купленный после потери жилья в огне

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IMAGO/Global Look Press

Семья из Кургана, которая в прошлом году потеряла свой дом во время пожара, покинула новое жилье из-за приближающегося наводнения. Ее историю рассказывает Ura.ru.

По словам местной жительницы, ее семья потеряла дом и все имущество при пожаре, случившемся в мае 2023 года. Тогда ее супруг получил ожог рук, вытаскивая из горящего дома газовый баллон. Живы остались, потому что вовремя заметили огонь у ограды, говорит женщина.

«Спасти вещи не успели. На выплаты мы купили полдома в Малое Чаусово. И теперь вот наводнение. Я не смотрю телевизор, об эвакуации узнала в местном магазине от продавца. И у меня случилась истерика: за что нам это все? Дети очень тяжело пережили пожар, почти каждый день вспоминают. Теперь вот спешно пришлось оставить дом», — пожаловалась она.

Сейчас вся семья находится в пункте временного размещения в школе №50. Условия в ПВР мать двоих детей устраивают, однако, говорит она, не хватает возможности кормить детей горячим супом.

Утром власти Курганской области сообщили об очень большой массе воды, идущей на Курган. Губернатор Шумков заявил, что длина идущей на Курган волны составляет 30-50 км.

Ранее Путин рассказал о ситуации с паводками в регионах РФ.

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