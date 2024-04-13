«Ночью была полиция»: жительница Оренбурга рассказала об эвакуации Виноградной улицы

Жительница Оренбурга Юлия рассказала «Газете.Ru», что минувшей ночью вода стала прибывать на улицу Виноградную и проезд Коммунаров. Она отметила, что желающих начали эвакуировать.

«Моя бабушка живет в низине на Коммунаров, рядом с улицей Виноградная, там сейчас топит дома. Воды немного, но она идет из-под земли во дворы — через люки, я так понимаю. До бабушки пока не дошла вода, но вещи собрали на всякий случай. В три часа ночи там была полиция, эвакуировали улицу, ходили с громкоговорителем, звучали сирены. Нашу дачу в СНТ «ПО Мир» затопило под крышу, не паникуем уже. Кроме того, перекрыли основной мост через Урал, из-за этого образовываются большие пробки в городе», — сообщила Юлия.

По данным на 13 апреля, уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 42 сантиметра в течение дня — до 1171 сантиметра, в последние часы он перестал расти. За сутки вода затопила около 1,8 тыс. приусадебных участков и 800 домов.

При этом 1645 жилых домов в Оренбургской области освободились от воды.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.