В Красноярске педагог школы продала машину, участвуя в «секретной операции»

Жительница Красноярска лишилась всех накоплений и продала машину после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

55-летняя преподавательница одной из школ Красноярска получила сообщение с незнакомого ей номера, неизвестный представился директором образовательного учреждения. Он предупредил женщину, что в ближайшее время ей позвонят сотрудники правоохранительных органов, которые проводят в школе внеплановую ревизию.

Через несколько минут аферисты сообщили россиянке, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит, а украденную сумму отправить за границу. Чтобы избежать уголовного наказания, женщине предложили поучаствовать в «секретной операции» по поимке мошенников и попросили ожидать звонка от сотрудника Центрального Банка.

Лже-сотрудник убедил женщину пойти в банк и оформить займы, чтобы «исчерпать кредитный потенциал». Вырученные 1,1 млн руб. оказались на якобы безопасном счете. Через несколько дней злоумышленники убедили женщину продать свой автомобиль, полученные от сделки 1,9 млн рублей она снова перевала мошенникам, затем преступники выманили у педагога последние 200 тысяч рублей.

Обман вскрылся, когда красноярка решила вернуть машину, поскольку аферисты обещали ей, что сделка по продаже авто будет фиктивной, однако в автосалоне в возврате средств ей оказали. Женщина обратилась в полицию, общий ущерб составил 3,2 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники оставили 87-летнюю блокадницу без жилья и денег.