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В Бурятии женщина несколько раз переехала на автомобиле мужчину из мести

В Бурятии женщину осудили за жестокую расправу с обидчиком

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Северобайкальске посадили на 12 лет и два месяца женщину, которая проехалась по своему обидчику на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Как было установлено, жестокую расправу в сентябре прошлого года над местным жителем учинила женщина, которую он оскорбил. В лесном массиве она намеренно сбила его автомобилем, а затем два раза проехалась по нему. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Однако несмотря на обездвиженность пострадавшего, женщина ударила его четыре раза ножом в спину и один раз в нижнюю челюсть.

Месяцем раньше другой знакомый злоумышленницы дважды ударил ее по лицу во время бытовой ссоры, тогда женщина схватила со стола нож и вонзила его в грудь потерпевшему. Она причинила здоровью мужчины легкий вред и была осуждена за это преступление этим же приговором.

Кроме того, в суде узнали, что в начале августа 2023 года подсудимая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а до этого уже подвергалась административному наказанию и штрафу за аналогичное нарушение.

Услышав вердикт суда, осужденная осталась недовольной его строгостью и обратилась с жалобой в Верховный суд Бурятии. Тем не менее апелляционный суд счел наказание справедливым.

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