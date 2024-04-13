В Челябинске поймали мужчину, разрисовавшего автомобили скорой помощи

В Челябинске задержали молодого человека, раскрасившего две машины скорой помощи. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел 11 апреля на территории подстанции скорой помощи в Ленинском районе. Ночью туда кто-то пробрался и нанес граффити на две служебные автомашины.

Проверка по делу руководством полиции города была поставлена на контроль, к розыску нарушителя подключили оперативников. Сегодня стало известно, что нарушителем оказался местный житель 2005 года рождения. Его задержали.

Сотрудники полиции составили на юношу административный протокол, ему грозит ответственность за мелкое хулиганство. 18-летний задержанный во всем признался и принес извинения жителям города и сотрудникам скорой помощи.

Ранее житель Новокузнецка испугал автомобилистку, атаковав ее машину с ножом в руках.