Движение по Крымскому мосту возобновновлено

По Крымскому мосту возобновили движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

Движение автотранспорта по мосту было перекрыто в 11:27 по местному времени (совпадает с мск). Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие.

До этого о приостановке работы Крымского моста сообщалось 10 апреля. Движение автомобилей по мосту было возобновлено примерно через 30 минут.

О закрытии Крымского моста сообщалось также 5 апреля.

3 апреля председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель заявлял, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия готова к атакам на Крымский мост со стороны Украины.