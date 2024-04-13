Семья в Приморье похитила деньги погибшего участника СВО

В Приморском крае арестовали супругов за то, что те уговорили знакомого отправиться в зону проведения специальной военной операции, после гибели мужчины они украли с его счетов 8 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения и его супруга в июне прошлого года предложили 46-летнему знакомому, который жил у них на даче и работал разнорабочим, заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться в зону СВО.

Супруги знали, что у мужчины нет родственников, и уговорили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной, чтобы в случае гибели или ранения присвоить положенные родственникам ветеранов СВО выплаты.

В октябре, узнав о гибели бойца, фигуранты открыли на имя «вдовы» банковский счет, к которому обеспечили доступ со своего телефона. После мошенники отвезли эту «супругу» в банк, где она сняла деньги и передала их им.

Речь идет о 8 млн рублей. Фигуранты разделили эти средства между собой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчину заключили под стражу, а его жену отправили под домашний арест на два месяца.

Что произошло с фиктивной «супругой», не уточняется.

Ранее получивший ранение участник СВО рассказал, как его пытались завербовать мошенники.