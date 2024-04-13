Член «Дигории» назвала «Большую перемену» флагманом развития образовательной среды

В России активно развиваются уникальные практики для молодежи. Об этом рассказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

Она напомнила, что в России под эгидой президента страны Владимира Путина были созданы передовые площадки, где каждый школьник или студент может проявить свои способности и таланты.

«Самым ярким примером такой инициативы является конкурс «Большая перемена», который объединил более 5 млн участников разного возраста и профессионального профиля. С момента основания конкурса в 2020 году он привлек более 1 млн старшеклассников, 600 из которых стали победителями», — сказала Пухальская.

По ее словам, лучшие участники первого сезона стали обладателями значительных вознаграждений, которые обеспечили возможности для дальнейшего развития собственных проектов, а также обучения, получения дополнительного образования и даже путешествия.

Она отметила, что второй сезон конкурса ознаменовался расширением категорий участников. Так, для учащихся 5-7 классов был создан отдельный трек, а студенты среднего профессионального образования получили возможность проявить себя, что привело к увеличению числа участников до 2,5 млн человек.

«Третий сезон стал новым этапом в развитии проекта, начавшимся в формате онлайн-марафона. Это позволило привлечь еще больше участников без географических ограничений. Четвертый сезон продолжил тенденцию предоставления участникам широкого спектра возможностей для реализации их идей и развития. В качестве успешной практики в рамках конкурса зарекомендовало себя наставничество: педагоги площадки приняли участие в гуманитарной миссии в новые регионы», — добавила она.

Пухальская считает, что пятый сезон «Большой перемены» ожидает продолжения политики поддержки и развития молодых талантов, в том числе и на международном треке.

«Новые изменения и возможности, предоставленные в текущем сезоне, наверняка привлекут еще больше участников и подарят им незабываемый опыт и возможности для реализации своих мечтаний. «Большая перемена» остается крупнейшей площадкой по развитию российской образовательной среды и кадрового потенциала молодого поколения», — сказала эксперт «Дигории».

Ранее сообщалось, что на Международной выставке-форуме «Россия» запустили юбилейный пятый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена».