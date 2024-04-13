Врачи спасли новорожденную девочку с кистой на руке размером с ананас

В австралийском Брисбене медики 10 дней боролись за жизнь новорожденной девочки, ребенок появился на свет с огромной кистой на руке. Об этом сообщает The Sun.

Врожденную патологию обнаружили у плода еще на 19 неделе беременности матери, врачи заметили на руке ребенка кисту внушительных размеров. Когда девочка появилась на свет, размер кисты составлял уже более одного килограмма.

10 дней неонатологи выхаживали новорожденную, когда ее состояние стабилизировалось, младенца выписали домой вместе с матерью. Спустя год, после проведения многочисленных обследований врачи установили, что девочка страдает от редкого генетического заболевания — синдром Клиппеля—Треноне. Это врожденная дисплазия магистральных вен, которую провоцируют генные мутации.

Новообразование ребенку удалить невозможно, полностью вылечить патологию современная медицина также не в силах. Несмотря на недуг девочка развивается согласно возрасту.

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