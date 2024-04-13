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В МВД России прокомментировали сообщения об обыске в квартире киргизского дипломата

Начата проверка после жалоб на действия МВД в отношении семьи дипломата Киргизии

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РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала в своем Telegram-канале действия российской полиции по отношению к членам семьи дипломата из Киргизии в Москве.

По ее словам, 8 апреля сотрудниками правоохранительных органов проводился профилактический обход жилого сектора.

Волк отметила, что жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, но при этом сообщила, что является супругой сотрудника консульства иностранного государства.

В МВД подчеркнули, что полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали. Также там добавили, что сотрудники не располагали информацией о том, что по данному адресу проживает семья дипломата.

Волк отметила, что в настоящее время проводится служебная проверка в связи с поступлением жалобы на действия сотрудников полиции.

До этого Telegram-каналы сообщали о том, что 8 апреля двое сотрудников МВД прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца в РФ. Отмечается, что силовики незаконно проникли в квартиру дипломата, взломав замок. Кроме того, они в грубой форме потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Позднее стало известно, что МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями российской полиции по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве.

Ранее в правительстве Киргизии заявили о непричастности к прекращению работы карты «Мир».

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