Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого сообщалось о закрытии Крымского моста 10 апреля. Движение автомобилей по мосту возобновили примерно через 30 минут.

О закрытии Крымского моста сообщалось также 5 апреля.

3 апреля председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель заявлял, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины.

Ранее в Киеве признались, что атакуют территорию России из-за невозможности победы в бою.