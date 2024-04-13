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В Кургане звучат сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации

Сирены об эвакуации снова прозвучали в Кургане

Сирены, предупреждающие о необходимости эвакуации, снова прозвучали в Кургане, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, курганцы, несмотря на сирены, гуляют по набережной.

Предупреждающие сигналы звучали в Кургане два раза в день в 10:00 и 13:00 по местному времени.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются.

Правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет затоплена в случае, если они не прекратятся, предупредил губернатор и добавил, что резкий подъем воды, по прогнозу, начнется в ближайшие несколько дней.

До этого Шумков сообщил, что длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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