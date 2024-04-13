Спасатели эвакуировали более сотни человек после ЧП на фуникулере в Анталье

Спасатели эвакуировали 128 человек после аварии на канатной дороге в Анталье в Турции. Об этом сообщил мэр города Мухиттин Боджек на своей странице в X.

«Усилия по спасению наших граждан, застрявших на канатной дороге Коньяалты Тюнектепе, продолжаются. По состоянию на 10:00 эвакуировано 128 граждан из 16 кают, эвакуация 8 кают продолжается», — написал Боджек.

Часть опоры фуникулера оторвалась 12 апреля и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали на землю. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Еще 10 человек пострадали. На высоте в кабинках оказались заблокированы почти 200 человек.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что начато расследование по факту ЧП. На помощь застрявшим на фуникулере направлены альпинисты и вертолеты, в спасательной операции участвуют 350 человек. Также министерство обороны Турции направило транспортный самолет С-130 на помощь спасателям.

Ранее около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье.