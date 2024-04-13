Увеличилось число погибших при обстреле Токмака

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Токмак Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, на текущий момент число погибших составляет восемь человек, среди которых два ребенка.

Отмечается, что 13 пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, с родственниками погибших работают медики, людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье.

Об обстреле Токмака стало известно 12 апреля. По словам Балицкого, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта.

До этого в результате атаки беспилотника в городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) пострадали десять сотрудников МЧС.

11 апреля ВСУ атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка в ДНР.

Ранее в Британии предрекли поражение Украины уже в 2024 году.