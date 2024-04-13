В Турции эвакуировали почти 100 человек, застрявших на фуникулере в Анталье

Спасатели эвакуировали 98 человек со сломанного фуникулера в турецкой Анталье. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая.

«98 человек в 15 подвесных кабинах были успешно эвакуированы», — цитирует его телеканал.

Спасательные работы продолжаются в 9 кабинках.

В спасательной операции принимают участие 543 человека из разных служб, семь вертолетов, военно-транспортный самолет, 108 автомобилей и шесть машин скорой помощи, также в район происшествия были направлены дроны.

После падения одной из опор канатной дороги одна кабинка развалилась из-за удара о столб, 8 человек, находившиеся в ней, упали на скалистый участок. Пострадали не менее 10 человек.

Авария произошла 12 апреля. В результате нее на высоте остались 184 человека. Людей эвакуируют с помощью вертолетов.

Ранее около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье.