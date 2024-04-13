Стаффордширский терьер искусал прохожую в Холмске

Жительница Холмска пострадала от нападения стаффордширского терьера, пес вцепился прохожей в руку и ногу. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел в Холмске, местная жительница вышла на прогулку со своей таксой, когда на нее со спины напала собака бойцовой породы. Стаффордширский терьер сначала вцепился прохожей в руку, затем укусил ее за ногу.

Владелец собаки находился неподалеку, но был настолько пьян, что не сумел отогнать животное. Пострадавшую госпитализировали, раны оказались настолько глубокими, что их пришлось зашивать.

Супруг женщины отметил, что стаффордширский терьер появился в их дворе всего полтора месяца назад, но его уже все боятся, так как хозяин не следит за псом, когда его выгуливает.

В Петропавловске-Камчатском собака бойцовой породы напала на ребенка в подъезде жилого дома, пес откусил мальчику фалангу пальца. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит краевая прокуратура, личность владельца собаки устанавливается.

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