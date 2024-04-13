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#Потоп в Оренбуржье
#Наводнение в Курганской области
Новости
Спорт
#Потоп в Оренбуржье
#Наводнение в Курганской области
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Спецпроекты
Цивилизация
В США заявили, что Иран может ударить по правительственным объектам Израиля
11:09
Москвичей предупредили об обильных осадках к концу выходных
11:08
Бузова о новой работе: «Мой голос любят миллионы»
11:07
Представлена маленькая и быстрая SD-карта на 4 ТБ
11:07
Система ПВО сбила еще один беспилотник в Белгородской области
11:05