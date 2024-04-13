Россиянин, выбросивший знакомую с балкона, осужден на шесть лет колонии

Житель города Дегтярск Свердловской области получил шесть лет колонии за покушение на знакомую, которую он выбросил с балкона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в июле 2023 года житель Дегтярска распивал спиртные напитки в своей квартире вместе с тремя знакомыми. Опьянев, он лег спать, а, проснувшись, не обнаружил при себе мобильного телефона.

Россиянин решил, что гаджет похитили собутыльники, которые продолжали застолье на кухне, в ходе ссоры мужчина вывел на балкон свою знакомую и выбросил ее с высоты третьего этажа. Женщина упала на козырек магазина и получила многочисленные повреждения, ее удалось спасти.

Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело, в судебных заседаниях обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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