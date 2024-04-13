Стало известно количество освободившихся от воды домов в Оренбуржье

В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 1645 жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

«За текущие сутки освободилось от воды 1 645 жилых домов и 794 приусадебных участка в пяти населенных пунктах четырех муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что в Оренбургскую область 14 апреля приедет дополнительная группа из пяти психологов.

До этого первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин заявил, что было принято 4,4 тыс. заявлений от пострадавших от паводка в регионе, выплачено 69,2 млн руб.

12 апреля министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов сообщил, что ущерб бизнесу в регионе от последствий наводнения оценивается в десятки миллиардов рублей.

Ранее в Оренбурге затопило жилой комплекс «Гранд парк».