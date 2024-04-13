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Россиянка поссорилась с подругой и пыталась сжечь ее дом

В Тюменской области женщина пыталась сжечь дом подруги из-за ссоры

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Голымшанском районе Тюменской области осудили местную жительницу, которая пыталась сжечь дом соседки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия 10 декабря 2023 года жительница села Гладилово распивала спиртные напитки вместе с соседкой в ее доме, в какой-то момент между женщинами возникла ссора. Обвиняемая пошла к себе домой, налила из канистры в ковш бензина, облила стену дома подруги и пыталась его поджечь.

Планам злоумышленницы помешал ветер, который сбивал пламя зажигалки. Действия сельчанки заметили соседи и вызвали полицию. В отношении поджигательницы было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

В Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещаются администрация поселка Северный, почта и магазин.

Ранее пенсионер поджег дом родственницы из-за спора о холодильнике.

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