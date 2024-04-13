МВД Украины оценило количество оружия на руках у граждан

На руках у граждан Украины может находиться от 1 до 5 миллионов единиц оружия. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на заседании конгресса местных и региональных властей при президенте, передает Укринформ.

«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион — это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал он.

Необходимо сделать все возможное, чтобы это оружие и боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан, отметил глава МВД.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным. Он также добавил, что на руках у граждан незаконно находится «определенное количество трофейного оружия».

До этого сообщалось, что на Украине пытались продать за границу комплектующие к боевой авиации. Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух граждан по этому делу.

Ранее в ВСУ заявили о росте «разрыва» между гражданскими и военными.