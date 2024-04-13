В Институте Пушкина допустили исчезновение русского мата

Нецензурная лексика в русском языке может со временем перейти на уровень нейтрального рода ругательств. Об этом в интервью РБК сообщила ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская.

Она допустила, что за счет того, что эта лексика становится все менее табуированной, все более распространенной, она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые в России и не считаются за ругательство.

Трухановская отметила, что какое-то время назад нецензурно выражаться в публичной сфере было табу. Однако появление такой лексики в речи публичных людей ослабило это табу в обществе.

В конце февраля американские психологи из Оклахомского университета выяснили, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна.

По словам ученых, и мрачный юмор, и непечатная брань помогают взбудоражить психику ради борьбы с усталостью.

До этого американские ученые-психологи из Университета Род-Айленда выяснили, что лишение сна мешает людям откликаться на позитивную информацию.

Ранее в Эстонии захотели закрыть русские версии сайтов министерств.