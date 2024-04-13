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Пенсионерка откусила палец посетительнице фитнес центра из-за спора о тренажере

Metro: в Мексике женщина откусила палец посетительнице фитнес центра

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Newsflash

В Монтерее ссора двух посетительниц фитнес центра закончилась дракой и серьезной травмой одной из женщин. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в одном из фитнес-центров Монтерея. Между двумя женщинами возникла ссора из-за того, что одна из них слишком долго занималась на тренажере. Сначала оппонентка сделала мексиканке замечание, а услышав в ответ грубость, набросилась на женщину с кулаками. Разъяренных любительниц спорта пришлось разнимать охране.

Во время драки 66-летняя пенсионерка откусила сопернице фалангу мизинца. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали. Удалось ли хирургам пришить женщине часть пальца — неизвестно. Агрессивную пенсионерку арестовали, ей предъявлено обвинение в нападении.

В Великобритании мужчина лишился пальца после нападения курьера службы доставки, в ходе ссоры из-за заказа доставщица набросилась на британца и откусила ему большой палец на руке.

Ранее в Китае кролик откусил ребенку указательный палец.

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