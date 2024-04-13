Школьник врезался в бетонную стену на самокате и проломил череп

Врачи областной детской клинической больницы Саратова спасли ребенка, который проломил череп, катаясь на самокате. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок поступил в приемное отделение больницы в тяжелом состоянии, ученик начальных классов катался на самокате во дворе дома. Он сильно разогнался, не сумел вовремя затормозить и врезался в бетонную стену.

Школьник проломил голову, у пострадавшего был диагностирован вдавленный перелом черепа и перелом руки. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Медикам удалось спасти жизнь маленького пациента.

«Самокаты, велосипеды и скейтборды часто являются причиной тяжелых травм у детей. Это черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, позвоночника», — отметил заведующий хирургическим отделением № 2 Антон Гусейнов.

Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, он находится под медицинским наблюдением.

Ранее российская школьница едва не осталась без глаза из-за вешалки в школьной раздевалке.