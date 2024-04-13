Уровень реки Урал в Орске продолжил снижаться

Уровень реки Урал в Орске, пострадавшем от наводнения, упал еще на 23 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«В Орске Урал упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни», — написал Паслер.

Как рассказал губернатор, к утру 13 апреля уровень воды Урала у Оренбурга достиг 11,7 м. Он отметил, что последние четыре часа он не увеличивается. Власти региона рассчитывают, что повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад.

По его словам, обстановка остается сложной, в ряде территорий пик паводка еще впереди.

Мобилизуются силы и средства на Илекском направлении, добавил он.

Накануне сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе превысил опасную отметку на 224 см.

12 апреля в Оренбургскую область направили дополнительную группу психологов.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.