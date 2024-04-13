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Пенсионер толкнул 10-летнюю девочку, катавшуюся на роликах, и сломал ей позвоночник

РЕН ТВ: в Москве пенсионер толкнул ребенка и сломал ему позвоночник

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FotograFFF/Shutterstock

В Москве пожилой мужчина столкнул с дорожки ребенка, который катался на роликах во дворе доме, девочка получила перелом позвоночника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Фестивальной вечером 11 апреля. 65-летний местный житель вышел из подъезда и увидел катавшегося на роликах ребенка. Мужчина грубо толкнул девочку, ребенок упал, ударился о бордюр и сломал два позвонка.

10-летней пострадавшей потребовалась госпитализация. Пенсионера задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Екатеринбурге ученику пятого класса сломали руку на перемене в школе. Дети играли в коридоре, в какой-то момент один из школьников получил травму. В школе проходит служебное расследование, устанавливаются обстоятельства ЧП. О состоянии пострадавшего мальчика не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге девятиклассник ударил школьника ручкой в бедро.

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