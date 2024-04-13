Пенсионер толкнул 10-летнюю девочку, катавшуюся на роликах, и сломал ей позвоночник

В Москве пожилой мужчина столкнул с дорожки ребенка, который катался на роликах во дворе доме, девочка получила перелом позвоночника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Фестивальной вечером 11 апреля. 65-летний местный житель вышел из подъезда и увидел катавшегося на роликах ребенка. Мужчина грубо толкнул девочку, ребенок упал, ударился о бордюр и сломал два позвонка.

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