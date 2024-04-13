Украинских дипломатов возмутил похожий на букву Z логотип телеканала

Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, напоминающего букву Z. Об этом сообщает Vijesti.

По информации местного издания, украинские дипломаты увидели в визуальном оформлении цифры 2, которая есть на обновленном логотипе телеканала, букву Z, из-за чего связалось с руководством RTCG.

В украинской дипмиссии подтвердили информацию о запросе, но не стали раскрывать подробности.

12 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским дипломатам необходимо выводить союзников Киева «из зоны комфорта», поскольку обычный диалог не приносит нужных результатов для Украины.

До этого правительство Украины уволило первого заместителя министра иностранных дел страны Николая Точицкого.

11 апреля на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве появились триколор России и Знамя Победы.

Ранее Россия проинформировала Украину о прекращении аренды участков под посольство.