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В США переполнены центры с нелегалами

Перегрузка центров для нелегалов на границе Мексики и США достигла 245%

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Adrees Latif/Reuters

Переполненность центров для нелегалов на границе Мексики и США достигла 245%. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на пограничные патрули в регионе.

«Пограничный центр США в районе Сан-Диего на южной границе имеет более чем в два раза больше мигрантов, чем может вместить, а иммигранты здесь благодарят президента Байдена за то, что он впустил их», — сообщает издание.

В пример приводится один из таких центров на границе, где в помещениях, рассчитанных на прием до 750 нелегалов, содержатся 1812 человек. Издание подсчитало число нелегалов, которые были пропущены на улицы Сан-Диего с сентября 2023 года — более 125 тысяч мигрантов. Расчеты основываются на том, что в подобных центрах нельзя задерживать людей более чем на 72 часа.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что новый теракт в США масштаба катастрофы 11 сентября является лишь вопросом времени на фоне притока мигрантов в страну.

Ранее ученые предупредили о растущей угрозе всплеска политического насилия в США.

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