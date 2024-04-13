Москвичам рассказали о погоде в субботу

Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 12-14°C. В ночь на воскресенье столбики термометра могут опуститься до плюс 3°C.

Ветер будет дуть северо-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление прогнозируется до 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в выходной температура будет колебаться от 11 до 16°C выше нуля, в ночь на воскресенье возможно похолодание до плюс 1°C.

Накануне жителей Центральной России предупредили о понижении температуры воздуха.

В конце марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

До этого летнюю погоду пообещали жителям двух российских регионов. Специалист подчеркнул, что столь высокие температуры для Приморья в середине апреля — это «редчайший случай».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.