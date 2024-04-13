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Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

РИА Новости: взрыв машины Прозорова определен как покушение на убийство

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — сказал он.

В пятницу, 12 апреля, в Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ — Toyota Land Cruiser Prado. На Украине его называют предателем. В момент взрыва мужчина находился внутри машины. Сейчас он находится в стационаре. Врачи диагностировали у Прозорова повреждение ноги и руки. Известно, что сотрудник СБУ сотрудничал с российскими спецслужбами, а затем эмигрировал в РФ.

До этого было опубликовано видео подрыва внедорожника экс-офицера украинских спецслужб. Сообщалось, что взрыв произошел во время включения зажигания.

Ранее сообщалось, что год назад на владельца взорванного автомобиля Toyota уже планировалось покушение.

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