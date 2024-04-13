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Жителей Центральной России предупредили о понижении температура воздуха

Вильфанд: температура в ЦФО снизится, но останется выше нормы на семь градусов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Температура воздуха в центре европейской России в выходные понизится, но останется на 5-7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Меняется циркуляция, воздушные массы уже будут поступать не с юга-юго-запада, а с запада», — рассказал синоптик.

По его словам, режим погоды в центре европейской России также претерпит изменения. Ясного неба, которое было в первой половине недели, уже не будет. Но тем не менее температура воздуха все равно останется на 5-7 градусов выше нормы.

Вильфанд предупредил, что в Москве в субботу днем температура будет +12–14 °C, в воскресенье +15-17°C. Также синоптик отметил, что в ночь на понедельник в столице ожидается дождь.

До этого летнюю погоду пообещали жителям двух российских регионов. Специалист подчеркнул, что столь высокие температуры для Приморья в середине апреля — это «редчайший случай».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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