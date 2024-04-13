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Названа главная опасность нашествия бобров в Пензенской области

АНО «Зелёная цивилизация»: челюсть бобра мощнее, чем у бойцовского пса

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Shutterstock

Нашествие бобров в Пензенской области связано с весенним половодьем, челюсти этих животных мощнее, чем у бойцовской собаки. Об этом предупредил кандидат биологических наук, директор АНО «Зелёная цивилизация» Дмитрий Фёдоров, передает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что если бобра загнать в угол, он может очень серьезно укусить своими резами, которые позволяют достаточно успешно работать с древесиной.

«Челюсть бобра обладает серьезной хваткой, с которой не сравнится ни одна бойцовская собака», — сказал Фёдоров.

По его словам, в такой ситуации бобер может даже переломить человеку кость. Биолог обратил внимание, что бобры не являются переносчиками инфекций. Федоров подчеркнул, что увеличение популяции бобров в Поволжье наблюдается не первый год, а заход животных в населенные пункты связан с весенним половодьем.

До этого инженеры создали нейросеть для спутниковой слежки за бобрами.

Ранее в Вашингтоне бобра, блокирующего движение, «взяли под стражу».

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