Жителей Крыма предупредили о серьезной пожарной опасности

Пятый, наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в Крыму в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«В Крыму чрезвычайная пожарная опасность», — сказал синоптик.

Он обратил внимание, что такое опасное природное явление характерно скорее для летней породы. Вильфанд добавил, что на полуострове сейчас выпадает мало осадков.

До этого летнюю погоду пообещали жителям двух российских регионов. По словам Вильфанда, летняя погода ожидается на юге России и в Приморье на следующей неделе. Среди регионов, куда придет рекордное потепление он назвал Ростовскую область, Кубань, Крым, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края. В частности, на юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры.

До этого москвичам рассказали об ухудшении погоды на выходных. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, «период аномально высоких температур» в Москве и области закончился.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.