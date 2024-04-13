Фура протаранила правительственное здание в Техасе

В США водитель грузовика врезался в офис департамента общественной безопасности города Бренем (штат Техас). Об этом сообщили на странице департамента Техаса в сети X (ранее Twitter).

«Департамент общественной безопасности может подтвердить, что 14 человек пострадали в результате сегодняшнего трагического инцидента», — уточнили в сообщении.

В департаменте отметили, что как минимум два человека получили серьезные травмы, троих врачи осмотрели в больнице и отпустили, еще восьмерым оказана помощь.

Подозреваемого, по вине которого произошла авария, арестовали.

Накануне в Приморье на федеральной трассе опрокинулся бензовоз с топливом. Авария произошла 11 апреля на территории Надеждинского района на 693 км автомобильной дороги А-370 «Уссури». Специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов и временно ограничили движение автотранспорта.

До этого на объездной дороге вокруг Ростова-на-Дону произошло ДТП с фурой и бензовозом.

Ранее в России снизилась выдача автокредитов.