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В Оренбурге рассказали о масштабах эвакуации населения

Власти Оренбуржья сообщили, что в регионе эвакуированы более 13 тыс. человек

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Оренбургской области из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы более 13 тыс. человек. Об этом сообщили власти региона в Telegram-канале.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили власти региона.

Из этого числа более тысячи человек, в том числе 234 ребенка, были размещены в 43 пунктах временного содержания.

До этого стало известно, что в Оренбургскую область в воскресенье, 14 апреля, приедет дополнительная группа из пяти психологов Российского Красного Креста (РКК).

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1 092 см. Позже ситуация осложнилась еще больше, так как этот показатель увеличился на 17 см и продолжил расти. На данный момент уровень реки Урал в районе Оренбурга поднялся выше 11 метров, что является историческим максимумом. Катастрофическое наводнение оставило без крыши над головой тысячи семей. В Оренбуржье объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Ранее власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области.

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