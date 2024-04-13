Подозреваемый в обливании женщин кислотой в Монино задержан

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на женщин с кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал »112» со ссылкой на правоохранительные органы.

Канал отмечает, что 31-летний молодой человек по имени Андрей С., которого задержали в Люберцах, утверждает, что невиновен. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в его квартире.

Известно, что Андрей работает в Монино техническим специалистом на одном из местных предприятий.

До этого в отношении подозреваемого, который в Подмосковье облил кислотой двух девушек, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

По данным следствия, инциденты произошли в рабочем поселке Монино под Щелково вечером 10 апреля. В результате нападения неизвестного пострадали 16-летняя девушка и молодая женщина. Позднее жертвой преступника стала еще одна женщина, получившая ожоги лица и тела.

Ранее житель Усть-Лабинска облил кислотой бывшую возлюбленную на почве ревности.