ВСУ обстреляли жилые дома в Токмаке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак Запорожской области, есть жертвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. В результате погибли жители, среди которых один ребенок. Десятки людей получили тяжелые ранения, заявил чиновник.

Он также рассказал, что в настоящее время происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора.

12 апреля стало известно, что в результате атаки беспилотника в городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) пострадали десять сотрудников МЧС.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка. По его словам, дрон сбросил взрывчатку на автобус, в результате чего пострадали люди.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.